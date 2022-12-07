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НовостиПолитика7 декабря 2022 16:21

Спикер Парламента ЛНР вошел в состав Комиссии Совета законодателей РФ по нацбезопасности и противодействию коррупции

Денис Мирошниченко поможет в разработке законодательных инициатив, нацеленных на укрепление обороноспособности государства
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
Денис Мирошниченко. Фото: nslnr.su

Денис Мирошниченко. Фото: nslnr.su

Председатель Народного Совета Луганской Народной Республики Денис Мирошниченко был включен в состав Комиссии Совета законодателей Российской Федерации по нацбезопасности по национальной безопасности и противодействию коррупции. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии.

- С учетом того, что для ЛНР вопросы национальной безопасности весьма и весьма актуальны, решение Дениса Николаевича войти в состав именно нашей комиссии представляется вполне рациональным. Уверен, его опыт и знания окажутся нам полезны, помогут в разработке законодательных инициатив, нацеленных на укрепление обороноспособности государства, - отметил Председатель комиссии, председатель Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев.

Мирошниченко уже принял участие в заседании, в качестве члена комиссии. На нем рассматривался вопрос практики применения федерального закона «Об участии граждан в охране общественного порядка» и был утвержден план деятельности на 2023 год.

Тем временем Владимир Путин рекомендовал создать органы по противодействию коррупции на новых территориях России.

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