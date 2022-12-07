Владимир Путин рекомендовал создать органы по противодействию коррупции на новых территориях России

Ранее в Республиках были созданы территориальные отделения федеральных органов исполнительной власти. Фото: пресс-служба администрации Президента России

Руководителям Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей рекомендовано создать органы по профилактике коррупционных правонарушений на новых территориях России. Владимир Путин подписал соответствующий указ №886.

— Рекомендовать временно исполняющим обязанности высших должностных лиц ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области создать органы по профилактике коррупционных и иных правонарушений и комиссии по координации работы по противодействию коррупции, — сказано в документе.

Кроме того, указ предписывает определить должностных лиц, ответственных за работу по профилактике таких правонарушений, а также обеспечить формирование комиссий по соблюдению требований к служебному поведению федеральных госслужащих и урегулированию конфликтов интересов.

Указ подписан и вступил в силу со дня подписания, то есть с 6 декабря.

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