На химзаводе «Стирол» в Горловке после обстрела ВСУ поврежден цех и охладительное оборудование

Еще один вражеский снаряд разорвался в районе объединенного аммиачного цеха. Фото: ГП «Стирол»

Украинские войска вновь обстреляли химзавод «Стирол» в Горловке, нанеся ему новые повреждения. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Иван Приходько.

Он уточнил, что в результате повторного удара ВСУ был поврежден цех и охладительное оборудование предприятия.

- По уточненной информации, на территории ГУП «Стирол» (Калининский район Горловки) вражеский снаряд разорвался в районе объединенного аммиачного цеха, поврежден регенератор раствора, аппарат воздушного охлаждения, - проинформировал мэр.

Отметим, что территория химзавода подверглась обстрелам противника дважды за день - в 7:30 и 13:00. Утром сообщалось о повреждениях парокотельного цеха, установки ультра и нанофильтрации.

По данным мэрии, в городе также зафиксированы разрушения здания предприятия ООО «Дикон» в поселке Ртутный и повреждения жилых домов в поселке Гурты.

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