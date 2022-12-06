На территории химзвода «Стирол» в Горловке зафиксированы попадания украинских снарядов

Повреждены парокотельный цех, установка ультра и нанофильтрации. Фото: ТГ/Приходько
Сегодня утром под обстрел ВСУ попал химический завод «Стирол» в Горловке. Об этом сообщил в свое телеграм-канале глава администрации города Иван Приходько.
Он уточнил, что на территории предприятия были отмечены разрывы боеприпасов.
- Вследствие обстрела Горловки со стороны украинских террористов зафиксировано попадание вражеского снаряда на территории ГП «Стирол», - проинформировал мэр.
По информации градоначальника, обошлось без пострадавших и жертв. Позже он обнародовал данные о наличии и характере нанесенных заводу повреждений.
- Поврежден парокотельный цех, установка ультра и нанофильтрации. Всего зафиксировано 4 попадания украинских снарядов по территории завода, - сообщил мэр.
Напомним, что в начале ноября химзавод «Стирол» уже был обстрелян украинской армией из РСЗО HIMARS. Тогда вследствие попадания снарядов получили повреждения здание заводоуправления и санитарная часть. Один человек был ранен.
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