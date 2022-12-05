В ДНР ликвидировали на ДНР более 2,5 тысяч стихийных свалок

В ДНР почистили места стихийных свалок. Фото: МинЖКХ ДНР

Порядка 223 тысяч кубометров мусора вывезено коммунальщиками с более 2,5 тысяч несанкционированных свалок в ДНР с начала текущего года. Об этом сегодня сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики.

- С начала года коммунальные службы ликвидировали свыше 2,5 тысяч несанкционированных свалок. С таких мест вывезено порядка 223 тысячи кубов мусора, — сказано в сообщении.

В Минстрое добавили, что для поддержания удовлетворительного санитарного состояния населенных пунктов необходимо обновить порядка 14 тысяч контейнеров для твердых коммунальных отходов. Работа уже начата, в этом году при помощи регионов России порядка 6 тысяч контейнеров выдано Мариуполю, более 900 контейнеров — Макеевке.

Впрочем, для радикального решения проблемы мусора нужны мусороперерабатывающие заводы и раздельный сбор отходов. Над этим в ДНР тоже идет работа.

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