Мариуполь строительный: Как преобразился город, в котором трудятся тысячи строителей одновременно

В Приморском районе возводится еще один комплекс Фото: Александр ИВАНОВ

Микрорайон «Невский» — визитная карточка отстраиваемого города на данный момент. Он неоднократно попадал в объектив наших корреспондентов.

Дома на Кирова из быстровозводимых конструкций. Окружены сгоревшими, подлежащими сносу девятиэтажками Фото: Александр ИВАНОВ

Остальные районы города пытаются не отставать от Октябрьского и также могут похвастаться как масштабным восстановлением пострадавших домов, так и постройкой нового жилья.

Восстанавливаемый микрорайон центра Мариуполя Фото: Александр ИВАНОВ

Восстанавливаемый микрорайон центра Мариуполя Фото: Александр ИВАНОВ

Любой двор наименее пострадавшего Приморского района изобилует строителями, монтажными работами крыш, окон, входных дверей, идет установка газового оборудования, электропроводки, сварочные работы и работы по утеплению.

Восстанавливаемый микрорайон центра Мариуполя Фото: Александр ИВАНОВ

Стандартная картина: дом, на доме паспорт, новые окна, вокруг дома — новые газовые трубы, строительные леса и многое другое.

Микрорайон «Невский» — визитная карточка отстраиваемого города Фото: Александр ИВАНОВ

Тут же в Приморском районе помимо стройки жилого комплекса на улице Иртышской (ключи от первых квартир недавно вручал временно исполняющий Главы Республики Денис Пушилин), возводится еще один комплекс. План включает в себя четыре девятиэтажных жилых дома. Строительство первой высотки начато в августе и будет завершено в декабре, тогда же первые жильцы зайдут в свои новые квартиры.

Работы не останавливаются ни на минуту Фото: Александр ИВАНОВ

Идет и создание временного жилого фонда. 8-этажное здание пансионата (который функционировал еще в советское время) после завершения ремонта превратится в Пункт временного содержания жителей — однокомнатные номера с видом на море начиная с 4 этажа — скромные, но апартаменты.

Идет и создание временного жилого фонда Фото: Александр ИВАНОВ

После обследования 12-этажного долгостроя было решено завершить его Фото: Александр ИВАНОВ

После обследования российскими строителями известного приморского 12-этажного долгостроя было решено завершить его. Более 10 лет стоит готовый каркас жилого дома, оболочку и всё внутреннее убранство вместе с коммуникациями предстоит сделать.

Стоящий особняком от остальных Ильичевский район теперь тоже может похвастаться первым за долгие годы новостроем. В чистом поле по улице Покрышкина пока что выросла только одна девятиэтажка. Но по плану до конца зимы их должно здесь появиться три вместе с паркингом и благоустроенной территорией.

В городе возводят новостройки Фото: Александр ИВАНОВ

Наружные работы по первому дому уже завершены, новострой выглядит готовым (9 этажей без отделочных работ собрали за 5 недель).

В декабре ключи от первых квартир получат медики. Также, в планах у строителей укрепить береговую линию реки Кальчик, которая протекает неподалеку.

Завершаются и ремонтно-восстановительные работы целого квартала в центре города. Первоочередной заменой оконных блоков, коммуникаций, крыш здесь не обошлись. Новые лифты, ремонт подъездов, внешнее утепление с созданием красивого наружного облика — то, чего не знали эти дома с времен постройки.

В городе возводят новостройки Фото: Александр ИВАНОВ

— Я эти дома знала еще маленькими, когда они строились, когда строился этот район, — говорит Екатерина Столярова - сейчас жительница одного из таких домов по проспекту Ленина. — Здесь я у сына, пока что в гостях. Мне очень приятно что ремонт делает именно Россия. Мы — Россия, я счастлива, строителям это говорила, чтоб они понимали наши настроения и Вам говорю.

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