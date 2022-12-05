Боксеры из ЛНР на международном турнире в Калининграде завоевали три золотые медали

Боксеры из ЛНР показали достойный результат. Фото: ЛРФБ

Спортсмены Луганской республиканской федерации бокса (ЛРФБ) одержали три победы на XXVI международном турнире по боксу «Янтарные перчатки», который прошел в Калининграде 2-4 декабря. Об этом сообщили в федерации.

- Три золотые медали привезли боксеры ЛНР. Сборную представили воспитанники Луганского высшего училища физической культуры (ЛВУФК) и спортивного клуба «Надежда». В упорных и напряженных боях наши боксеры показали достойный результат, – говорится в сообщении.

В Федерации рассказали, что Илья Пономарев в финале турнира одержал досрочную победу в третьем раунде, а Дмитрий Шатохин был признан лучшим боксером турнира. Победителем в своей категории стал и луганский спортсмен Сергей Рудой.

В ЛРФБ поблагодарили старшего тренера отделения бокса ЛВУФК и сборной ЛНР, заслуженного работника физической культуры ЛНР Вадима Никитина, а также тренеров Владислава Никитина, Владислава Минвалиева и Владислава Дьяченко.

XXVI международный турнир по боксу собрал спортсменов из РФ, Беларуси и Германии. Соревнования были посвящены памяти тренера по боксу Виктора Рубова, который подготовил известных на весь СССР спортсменов.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мариуполь строительный: Как преобразился город, в котором трудятся тысячи строителей одновременно

Корреспондент «Комсомолки» запечатлел, как продвигаются восстановительные работы в городе (подробнее)