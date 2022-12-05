В Донецке при обстреле района ТРЦ «Донецк-Сити» погиб мирный житель, еще один ранен

Прилет в дом во дворе кинотеатра «Звездочка» Фото: Скриншот видео ТГ/Кулемзин

Сегодня, 5 декабря, вечером ВСУ обстреляли из реактивных систем залпового огня Ворошиловский и Киевский районы Донецка. Обстрел произошел в 16:52. По двум районам выпущено четыре ракеты РСЗО «Град». Об этом сегодня сообщили в СЦКК.

- В результате обстрелов Киевского района на пересечении улицы Артема и проспекта Таманского (район ТРЦ «Донецк-Сити») погиб один мирный житель, один человек получил ранения, — сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Очевидцы сообщают о попаданиях на пересечении проспекта Ватутина и улицы Щорса. В этом районе находятся один из корпусов Донецкого национального университета, Республиканский центр крови, магазины, жилые дома. По предварительным данным, есть попадания в районе Республиканской травматологии, политехнического университета, бизнес центра «Столичный», повреждены жилые дома.

Удары по центральным районам столицы Республики не прекращаются несколько дней подряд. Противник использует преимущественно реактивную артиллерию, в том числе чехословацкий аналог советского РСЗО «Град», переданный на Украину из Чехии в качестве военной помощи.

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