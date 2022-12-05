Власти Донецка наградили сотрудников магазина и аптеки, которые спасли людей при обстреле центра города

Николай Волков вручил грамоту работникам магазина «MOLOKO». Фото: ТГ/Кулемзин

Сотрудники супермаркета и аптеки в помещении бывшего гастронома «Москва» в Донецке, спасшие людей во время обстрела, получили грамоты за мужество от администрации Донецка. Об этом сегодня сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

- За личное мужество и помощь горожанам в экстренной ситуации первый заместитель главы администрации города Донецка Николай Волков сегодня вручил грамоты работникам магазина «MOLOKO» и аптеки, которые находятся на улице Артема, — отметил Кулемзин.

2 декабря около 17:00 украинские снаряды разорвались в районе пересечения улиц Артема и 25-летия РККА. Сотрудники супермаркета и аптеки эвакуировали персонал и покупателей в защищенные подсобные помещения.

Николай Волков вручил грамоту работнику аптеки. Фото: ТГ/Кулемзин

- Благодаря четким и слаженным действиям, никто из продавцов и посетителей магазина и аптеки не пострадал. Низкий поклон всем горожанам, которые, несмотря на обстрелы, продолжают ежедневно работать, приводить в порядок родной Донецк и, рискуя своей жизнью, оказывать помощь ближним, — подчеркнул Кулемзин.

Отметим, что такие случаи в Республике не редки. Но есть и другие истории. Сегодня они обсуждались на совещании врио Главы ДНР Дениса Пушилина с Правительством и руководством местных администрацией.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава ДНР поручил в целях безопасности перевести на «дистанционку» максимальное число бюджетников

Об этом Денис Пушилин заявил по итогам совещания с Правительством и местными властями (подробнее)