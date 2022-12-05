Дмитрий Певцов и фонд «Гольфстрим» и объявили о старте гуманитарной акции для Донбасса

Мария Зубова и Дмитрий Певцов проводят гуманитарную акцию. Фото: БФ «Гольфстрим»

Благотворительный фонд (БФ) «Гольфстрим» и народный артист России, депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Певцов приглашают принять участие в гуманитарной акции «Люди дела». Об этом сообщила пресс-служба фонда.

- Наша главная цель – оказывать всестороннюю гуманитарную помощь и поддержку беженцам из городов боевых действий, защитникам Донбасса и социальным учреждениям ЛНР и ДНР. Вместе с Дмитрием Певцовым благотворительный фонд помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, «Гольфстрим» объявляет о старте гуманитарной акции по сбору средств «Люди дела», – говорится в сообщении.

Певцов уточнил, что в планах организаторов акции – собрать средства для помощи детям Мариуполя, а также для одной из воинских частей.

- Каждый из нас может стать причастным, мы можем объединиться и помочь тем, кто на передовой, кто остался без крыши над головой, кто замерзает и голодает. Вместе мы сила и опора нашей страны! Победа будет за нами! – подчеркнул артист.

Президент БФ «Гольфстрим» Марина Зубова добавила, что для обеспечения людей помощью в зоне СВО (специальной военной операции) необходимо находиться на местах и в непосредственной близости к людям.

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