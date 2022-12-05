В ЛНР «Социальное такси» оказало более тысячи услуг по доставке инвалидов

Власти ЛНР в июне приобрели 14 единиц транспорта для оказания услуги «Социальное такси». Фото: МинТиСП ЛНР

Служба «Социальное такси» с начала второго полугодия оказала более тысячи услуг по доставке маломобильных граждан к объектам социальной инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной политики ЛНР.

- С момента создания службы спрос на данную услугу неуклонно возрастает, и на сегодняшний день предоставлено более тысячи услуг по доставке граждан маломобильных категорий к объектам социальной инфраструктуры Республики, - говорится в сообщении.

Служба «Социальное такси» для детей и взрослых с инвалидностью, имеющих ограниченные способности к передвижению, организована со второго полугодия 2022 года на базе реабилитационных учреждений для инвалидов и детей-инвалидов.

Для вызова социального такси необходимо только оставить заявку, которая принимается за два дня до оказания услуги с 08:00 до 16:00 в будни по телефонам: (0642) 61 59 11, (0642) 61 59 17, (072) 111 15 71.

Бесплатно можно доехать:

• в учреждения здравоохранения;

• в учреждения реабилитации;

• в администрацию города;

• в Пенсионный фонд;

• в миграционную службу;

• в Фонд социального страхования;

• в учреждения социальной и культурной сферы.

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