В Луганский дом ребенка привезли питание, которое собрали меценаты и простые жители Санкт-Петербурга

В Луганск привезли питание для сотен деток из дома ребенка. Фото: НМ ЛНР

Представители региональной общественной организации (РОО) «Невский фронт» доставили детское питание в Луганский республиканский дом ребенка. Об этом сообщила пресс-служба Народной милиции ЛНР.

Александр Герман из «Невского фронта» рассказал, что в сборе помощи приняли участи меценаты и простые жители Санкт-Петербурга.

- Мы не впервые приехали в Луганский дом малютки. Благодаря этому огромному количеству детского питания мы накормим не одну сотню детей, которые находятся в этом учреждении, - сказал он.

Представитель фонда поблагодарил всех, кто принимал участие в сборе гуманитарной помощи, а также Народную милицию Республики за содействие в доставке груза.

- Отдельное спасибо Народной милиции. Ребята каждый раз, когда мы приезжаем в ЛНР, помогают транспортом, охраной груза, чтобы мы могли его довезти в целостности и сохранности, - сказал Герман.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дети Донбасса пообщались с Патриархом Кириллом

Встреча прошла в Патриаршем зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве (подробнее)