Патриарх Кирилл отметил, что сегодня Донбасс — это передняя линия обороны Русского мира. Фото: Официальный сайт Московского Патриархата

Две группы спортсменов из Донецкой Народной Республики почти месяц находятся в Калужской и Ярославской областях на сборах. Такую возможность ребятам предоставили для того, чтобы они могли продолжать развивать свои навыки, тренироваться и идти к целям, которые перед собой поставили. В родном Донбассе очных занятий спортом давно нет. В любую минуту может начаться обстрел. С каждым днем навыки теряются, ведь стоять на месте для спортсменов означает двигаться назад.

Патриарх Кирилл отметил, что сегодня Донбасс — это передняя линия обороны Русского мира. Фото: Официальный сайт Московского Патриархата

В составе первой группы 50 детей-спортсменов от 5 до 17 лет и их тренеры. 7 ноября они приехали в Ярославскую область для участия в спортивных сборах. Ребята занимаются легкой атлетикой. В составе второй группы — 37 детей-спортсменов. Это хоккеисты и волейболисты в возрасте от 14 до 17 лет. С ними также приехали взрослые сопровождающие.

— Приятно, что Донецк это уже Россия. Не нужно и разделять откуда ты. Можно просто сказать, что я из России, — говорит один из хоккеистов.

Дети Донбасса пообщались с Патриархом Кириллом. Фото: Официальный сайт Московского Патриархата

Еще один из спортсменов, Александр Кеменчетжи, занимается легкой атлетикой восемь лет. В спорт пришел тогда, когда Киев начал боевые действия против Донбасса. За это время успел стать победителем ряда соревнований. Однако в один момент тренировки пришлось прервать.

— Однажды мы занимались на тренировке и упала «Точка – У». Не разорвалась. Тогда мы прервали тренировку и перестали заниматься, — вспоминает Саша.

Дети Донбасса пообщались с Патриархом Кириллом. Фото: Официальный сайт Московского Патриархата

Ребятам предоставили комфортное проживание, тренировочные залы и многоразовое питание. В день проходит по несколько насыщенных тренировок. Но не забывают организаторы и про отдых. Для этого проводятся организованные экскурсии.

— Приняли нас очень хорошо, все очень удобно, все нравится, — говорит один из спортсменов Егор.

1 декабря обе группы спортсменов отправились в Москву на встречу со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Встреча прошла в Патриаршем зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве в рамках гуманитарной миссии «Дети Донбасса в гостях у Патриарха». Гуммиссию организовал благотворительный фонд «Спасая детство» в сотрудничестве с Министерством молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики.

Дети Донбасса пообщались с Патриархом Кириллом. Фото: Официальный сайт Московского Патриархата

— Было принято решение организовать для ребят не только культурную программу, но и развивать спортивное направление, поскольку на Донбассе у детей нет возможности безопасно тренироваться, а для сохранения и развития спортивных навыков необходимы регулярные тренировки, — говорят организаторы.

В начале встречи Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился с Первосвятительским словом. Он отметил, что существует церковная программа по оказанию помощи Донецкой, Луганской Республикам и всем территориям, которые сегодня переживают тяжелые времена, связанные с военными действиями. Также Патриарх пожелал ребятам воспитывать в себе способность отделять шумы от сигналов, и тогда очень многое успеется в жизни, а самое главное, получится построить правильную траекторию своего жизненного пути.

Патриарх Кирилл отметил, что сегодня Донбасс — это передняя линия обороны Русского мира. Фото: Официальный сайт Московского Патриархата

— Это очень важно, потому что с траектории, которая может вывести вас к звездам, можно и сорваться, и попасть в пучину. Все зависит от того, насколько человек способен прокладывать безопасную траекторию своего жизненного пути, а это возможно, когда вся информационная шелуха, способная сбить с пути, отсекается самим человеком, имеющим способность отделять шумы от сигналов, — добавил Святейший Владыка.

Патриарх Кирилл отметил, что сегодня Донбасс - это передняя линия обороны Русского мира, а Русский мир - это не только Россия, это везде, где живут люди, воспитанные в традициях Православия и в традициях русской морали.

— Человек растет под тяжестью ответственности. А вы сейчас имеете на себе тяжесть, связанную с внешним давлением на Донбасс — на Донецкую, Луганскую области. Вы живете в очень непростых условиях, и кто-то может сказать: «Как же мне не повезло! кто-то живет далеко, где легко и просто, а у меня такие трудности…» Если вас такие мысли посетят, вспомните мои слова: человек растет под тяжестью ответственности. И когда он выходит победителем в борьбе с трудностями, это становится мощным импульсом для его роста - умственного, нравственного, а также и физического, — отметил Патриарх и пожелал, чтобы трудные обстоятельства на самом деле стали стимулом к энергичному росту — и духовному, и нравственному, и интеллектуальному, и физическому, и чтобы в ваших сердцах была вера.

Детям вручили иконки Казанской Божией Матери, книги Его Святейшества «Патриарх и молодежь: разговор без дипломатии» и «Начнем с самого простого. Ключи к счастью». Также ребята получили в подарок книгу А. Ананичева «Святой Александр Невский» и сладкие подарки.

Все ребята после встречи рассказали, что были безмерно рады присутствовать на встрече.

— Встреча с Патриархом - это уважение к нам. Рады, что нам проявили такую честь, что есть возможность пообщаться с ними, очень приятно, — говорит девушка из Донбасса Дарья Бунтеева.

Справка

Благотворительный фонд «Спасая детство» основан в 2019 году А. С. Глазыриным. Фонд оказывает помощь детям с расстройством аутистического спектра, проживающим на территории Московской области и в Ярославле. Фонд бесплатно помогает детям с расстройством аутистического спектра постоянно заниматься спортом и посещать развивающие мероприятия. Благодаря ключевым направлениям реабилитации - работе спортивных секций для детей с ограниченными возможностями здоровья, нейрореабилитации, иппотерапии - подопечные Фонда укрепляют здоровье и развиваются. Фонд постоянно поддерживает более 100 подопечных в возрасте от 3 до 18 лет.

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