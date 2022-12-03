На юге ДНР, в Мангуше выступил Сергей Гармаш

Сергей Гармаш был в центре внимания. Фото: Администрация Мангуша

Сегодня, 3 декабря, жителям освобожденного от ВСУ Першотравневого района, истосковавшимся по хорошим спектаклям и концертам, была представлена литературно-музыкальная программа в двух частях: «И жизнь, и слезы, и любовь!». Автором и главным исполнителем композиции стал народный артист России Сергей Гармаш.

В программе прозвучали тексты Константина Паустовского, Александра Куприна, стихи Саши Черного, а также музыка Петра Чайковского, Альфреда Шнитке, Георгия Свиридова, Дмитрия Шостаковича, Витторио Монти и других композиторов.

Гастроли организовали Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова и Росконцерт. До этого труппа под руководством Сергея Гармаша выступила 1 декабря в Луганске.

Напомним, Сергей Гармаш родился в Херсоне. За свою карьеру снялся примерно в 200 кинокартинах. Известен по фильмам и сериалам «Притяжение», «Двенадцать», «Мастер и Маргарита», «Обитаемый остров», «Горячие новости», «Мосгаз» и многим другим.

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