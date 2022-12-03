Жителей двух районов Мариуполя подключили к высокоскоростному мобильному интернету

Высокоскоростной мобильный интернет появился у жителей Приморского и Ильичевского районов Мариуполя. Фото: НМ ДНР

На освобожденных территориях ДНР все большее количество людей может воспользоваться услугами высокоскоростного мобильного интернета. Связисты ДНР только за одну неделю обеспечили доступом к 4G жителей сел Петровское, Малиновка и Боевое, а также двух районов Мариуполя.

24 ноября в селе Петровское Волновахского района была запущена в эфир базовая станция в стандарте 4G. Это позволило обеспечить высокоскоростным мобильным интернетом жителей не только этого населенного пункта и его окрестностей.

28 ноября специалисты республиканского оператора связи (РОС) «Феникс» провели монтаж оборудования и запуск базовых станций в селах Малиновка и Боевое Володарского района. Вещание осуществляется также в стандарте 4G. До проведения работ на территории этих населенных пунктов абоненты могли пользоваться только сервисами голосовой связи.

А 30 ноября высокоскоростной мобильный интернет появился у жителей Приморского и Ильичевского районов Мариуполя. Здесь модернизировали оборудование на двух объектах связи. В результате была запущена в эфир пакетная передача данных четвертого поколения.

- Наконец-то, и до нас дошел мобильный интернет, - поделилась жительница приморского города Мария Мироненко. – Очень обрадовалась. Теперь могу часами общаться с дочкой и внучкой, обмениваться фотографиями и короткими видео. Они еще весной после освобождения города эвакуировались в Ростов, а я осталась сторожить квартиру.

Довольны возможностью воспользоваться возможностями мобильного интернета и жители сел. В частности, в Петровском, которое расположено южнее Угледара и Павловки, где сейчас идут активные бои. Само село было освобождено от украинских войск в начале лета.

- Родственники переживают за нас, опасаются, что попадем под обстрел. Вот каждый раз и отчитываемся, - рассказала жительница Петровского Валентина. – Теперь можем еще и новости узнавать по интернету.

Первый заместитель министра связи ДНР Руслан Лебедев рассказал о проведенных работах на освобожденных территориях. Фото: Минсвязи ДНР

Первый заместитель министра связи ДНР Руслан Лебедев сообщил о проведенных работах на освобожденных территориях к 1 декабря.

- Основной акцент в освобожденных населенных пунктах изначально был сделан на мобильную связь. Сейчас на этих территориях запущено в работу более 200 базовых станций мобильной связи и 196 базовых станций, которые обеспечивают услуги мобильного интернета, - отметил Руслан Лебедев.

Также порядка 120 населенных пунктов имеют возможность получать услуги фиксированного интернета.

Напомним, РОС «Феникс» — единственный оператор мобильной связи в ДНР. Начал полноценно работать в феврале 2016 года. Абоненты сотовой связи сейчас переводятся на российскую систему нумерации телефонов. Вместо украинской +38-071 можно набирать +7-949.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это наша мечта»: Ветеран батальона «Сомали» попросил Путина создать в Донбассе реабилитационный центр

Президент отметил, что эту идею нужно реализовать (подробнее)