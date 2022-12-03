В Волновахе мужчина подорвался на боеприпасе, а в Никольском житель пострадал от обстрела ВСУ

Украинские боевики продолжают обстреливать мирных жителей ДНР Фото: Иван ЖИЛЯК

Сегодня, 3 декабря, еще двое мирных жителей получили ранения. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

- По оперативным линиям СЦКК ДНР за 3 декабря поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики. В городе Волноваха в результате детонации взрывоопасного предмета ранен мужчина 1986 г.р. В селе Никольское Волновахского района (включен в зону ответственности администрации Старобешевского района) по ул. 50-летия Октября, 83 от обстрела ВСУ пострадал мужчина 1963 г.р., - говорится в сообщении.

Также в СЦКК уточнили сообщение о том, что в Никитовском районе Горловки по ул. Орджоникидзе был ранен мужчина 1972 г.р. Он получил ранение не сегодня, а 1 декабря.

Напомним, что сегодня утром в результате обстрела ВСУ в Куйбышевском районе Донецка по ул. Калинина, 232 была ранена женщина 1957 г.р. По этому адресу зафиксировано прямое попадание в хозпостройку с последующим возгоранием.

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