В ЛНР трое мужчин подорвались на взрывном устройстве при заготовке дров

Жители нередко пренебрегают запретами и работают в опасных зонах. Фото: НМ ЛНР

Один мужчина погиб, еще двое получили ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве при заготовке дров между поселком городского типа Калиново и селом Троицкое. Об этом сообщил глава администарции Первомайска Сергей Колягин в своем Telegram-канале.

- По предварительной информации, сегодня в лесополосе между населенными пунктами Калиново и Троицкое при заготовке дров на неустановленном взрывном устройстве подорвалось трое мужчин. В результате подрыва один мужчина 2000 года рождения скончался на месте, - сообщил мэр.

Он отметил, что информация о состоянии остальных пострадавших уточняется.

- В очередной раз призываю наших жителей быть предельно внимательными и осторожными. Берегите себя и своих близких, - призвал руководитель администрации Первомайска, которому подведомственны Калиново и Троицкое.

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