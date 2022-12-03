В Донецке в результате обстрела ВСУ ранена женщина, а в Горловке - мужчина

Под обстрел попал район площади Бакинских Комиссаров Фото: Иван ЖИЛЯК

Сегодня, 3 декабря, вооруженные формирования Украины обстреляли Куйбышевский район Донецка, повреждены частные дома и многоэтажка, ранена женщина. Под огонь артиллерии попал район площади Бакинских Комиссаров – Офицерский проспект и прилегающие улицы.

В представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что по ул. Калинина, 232 А ранена женщина 1957 г.р. По этому адресу зафиксировано прямое попадание в хозпостройку с последующим возгоранием.

Также в Куйбышевском районе пострадали частные жилые дома по ул. Свидерского, 22 пр. Офицерский, 27, 31, ул. Ростовская, 52 и многоэтажка - пр. Гвардейский, 15 А.

В поселке Александровка в результате обстрела обесточено 20 трансформаторных подстанций, без энергоснабжения остались 2000 абонентов. А на ул. Горького, 49 поврежден гараж и автомобиль.

Сегодня враг обстреливает Донецк с восьми утра. В зоне поражения Петровский, Куйбышевский, Киевский и Кировский районы. Под обстрелом Горловка и Ясиноватая.

В Горловке в результате обстрелов в поселке Курдюмовка Никитовского района Горловки по ул. Орджоникидзе ранен мужчина, 1972 г.р.

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