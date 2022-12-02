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НовостиОбщество2 декабря 2022 19:46

В Харцызске установили 14 новых лифтов, переданных городу Нижегородской областью России

Подъемные механизмы вскоре запустят в работу
Ирина ДМИТРИЕВА
Программу по замене лифтов в следующем году обязательно продолжат

Программу по замене лифтов в следующем году обязательно продолжат

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Харцызске завершили работу по замене 14 устаревших лифтов. Новые подъемники передала подшефному городу в качестве помощи Нижегородская область России. Об этом сообщил первый заместитель председателя Правительства ДНР Евгений Солнцев.

Чиновник уточнил, что в настоящее время подрядчики уже выполнили все необходимые работы, и уже в ближайшее время новые лифты в девятиэтажных зданиях запустят в эксплуатацию.

По словам Евгения Солнцева, программу по замене лифтов в следующем году обязательно продолжат.

Тем временем в подшефном Тельмановском районе Московская область взялась за обеспечение жителей освобожденного в ходе спецоперации поселка Мирный чистой водой. В населенном пункте уже на завершающей стадии находится строительство очистных сооружений, аналогов которым на данный момент в Донецкой Народной Республике нет.

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