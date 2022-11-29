Специалисты из Московской области строят в Тельмановском районе очистные сооружения

В Мирном строят очистные сооружения

В подшефном Тельмановском районе Московская область взялась за обеспечение жителей освобожденного в ходе спецоперации поселка Мирный чистой водой. В населенном пункте уже на завершающей стадии строительство очистных сооружений, аналогов которой на данный момент в Донецкой Народной Республике нет.

— Работы начались в сентябре и к середине декабря должны быть завершены, - говорит заместитель Председателя Правительства ДНР Евгений Солнцев. — С помощью этого оборудования мы сможем повысить степень очистки стоков, и жители поселка будут получать кристально чистую воду. И мы закроем вопрос соответствия воды в Мирном санитарно-эпидемиологическим нормам.

Глава администрации Тельмановского района Наталья Великодная отметила, что в Мирном система очистки не работала девять лет, она вышла из строя в 2013 году, и ей попросту никто не занимался.

В Мирном строят очистные сооружения

— Для людей это была огромная проблема. Там 26 многоквартирных домов, и они были без канализационной системы. Все это время удобства находились на улице, — рассказала руководитель района.

Однако с приходом России, уже наболевшая проблема населения поселка будет решена. Новейшее оборудование, установленное в Мирном, будет заниматься очисткой сточных вод потребителей и промышленных предприятий.

В Мирном строят очистные сооружения

— Очистные сооружения представляют из себя модульные очистные сооружения, состоящие из контейнеров. Каждый контейнер — это одна линия очистки. Здесь будет три линии очистки, общей производительностью — 240 кубов в сутки, - рассказывает начальник службы водоотведения предприятия «Вода Донбасса» Тельмановского района Александр Чалый. — Этого достаточно для поселка Мирный, даже с перспективой. Раньше здесь был блок для биологической очистки: просто проходила сточная вода и фильтровалась через щебень, хлорировалась, выпускалась. Сейчас будет более глубокая очистка.

Тем временем московский проектный институт разрабатывает мастер-план развития Тельмановского района.

Александр Чалый

— Мы им передали все исходные данные, и сейчас они разрабатывают мастер-план развития района. Это очень трудоемкий объем работы, — говорит глава района Наталья Великородная. — В планах — и бассейн, и дворец спорта для вольных борцов, потому что Тельмановский район — один из центров подготовки вольных борцов, которые представляют ДНР на мировой арене.

На сегодняшний день Московская область уже проделала огромный пласт работы в подшефном районе Донецкой Народной Республики. Активными темпами продолжается восстановление жилья и социальных объектов. В первую очередь делается то, что необходимо для нормальной жизни.

— Сейчас ведутся работы в центральной больнице, и гимназии Тельманово, а также Староигнатьевской школе — на освобожденной территории. В последней уже починили инженерные сети и выполнили капитальный ремонт кровли. До конца года планируется завершить ремонт фасада здания.

Кстати, школа в Староигнатьевке, это то самое учебное заведение, у стен которого в 60-х годах прошлого столетия была построена уменьшенная копия Спасской башни московского Кремля.

Наталья Великодная

— Тогда у них была самодельная кремлевская башня, — вспоминает жительница Мичурино Ирина. — Мы дружили колхозами, ездили друг к другу. Этой башне у школы мы завидовали. Красота ведь какая. Восстановить бы ее, было бы символично!

Кроме того, в районе уже восстановлены линии электропередачи, которые были повреждены боями, отремонтировано более 60 километров дорог, работы продолжаются на трех мостах.

Школа со Спасской башней в Староигнатьевке

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