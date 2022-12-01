В ДНР заявили про новый обмен пленными с Украиной по формуле «50 на 50»

Денис Пушилин рассказал про условия очередного этапа обмена пленными. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Сегодня между Россией и Украиной состоится очередной этап обмена пленными. На этот раз формула составляет «50 на 50». Об этом сообщил в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

- Сегодня проходит очередной обмен с Киевом. Домой возвращаем 50 российских военнослужащих. Столько же вэсэушников отдаем Украине, - заявил он.

По словам Пушилина, среди освобождаемых бойцов 12 человек - из Донецкой Народной Республики, а восемь являются защитниками Луганской Народной Республики.

Напомним, 26 ноября Денис Пушилин встретился в Харцызске с освобожденными из украинского плена военнослужащими ДНР. По словам лидера ДНР, важной задачей на сегодняшний день остается вернуть из плена всех защитников Республики. Всего в результате произведенных обменов только за последние дни из украинских застенок были освобождены 10 военнослужащих Донецкой Народной Республики.

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