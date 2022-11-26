Денис Пушилин встретился в Харцызске с освобожденными из украинского плена военнослужащими ДНР

Руководитель Республики поприветствовал солдат дома. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Сегодня в Харцызске врио главы ДНР Денис Пушилин встретился с военнослужащими Республики, которых освободили из украинского плена.

- Рад приветствовать вас дома! Спасибо вам за стойкость, за то, что вытерпели эти месяцы в украинском плену. Теперь вы - со своими родными и близкими. А со стороны государства будет оказана всяческая помощь и поддержка, - передает слова руководителя Республики ДАН.

По словам Дениса Пушилина, важной задачей на сегодняшний день остается вернуть из плена всех защитников Республики. Всего в результате произведенных обменов за последние дни из украинских застенок были освобождены 10 военнослужащих Донецкой Народной Республики.

Напомним, ранее уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова заявила, что с начала специальной военной операции 250 военнослужащих Донецкой Народной Республики попали в списки разыскиваемых на территории Украины. Такую информацию она обнародовала 23 ноября. Данные приводились за вычетом уже освобожденных из плена в ходе предыдущих обменов между Россией и Украиной.

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