В Сватово обстрелом ВСУ разрушен жилой дом, еще четыре дома повреждены

За прошедшие сутки украинские войска обстреляли территорию Луганской Народной Республики один раз. Фото: СЦКК ЛНР

За прошедшие сутки украинские войска обстреляли территорию Луганской Народной Республики один раз. Под прицельным огнем ВСУ оказалось Сватово, где в результате обстрела пострадал жилой фонд. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что населенный пункт подвергся обстрелу из натовского вооружения - американских гаубиц калибра 155 миллиметров.

- Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел по населенному пункту Сватово с применением артиллерийского орудия 155 мм (три снаряда), - проинформировали наблюдатели.

Сообщается, что в результате обстрела был разрушен один жилой дом и четыре дома повреждены.

Напомним, днем ранее, 27 ноября, в Донецке и Макеевке после обстрелов ВСУ возникли крупные пожары, которые было видно на многие километры вокруг. В городах горели автомобили.

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