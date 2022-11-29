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НовостиПолитика29 ноября 2022 5:56

В Сватово обстрелом ВСУ разрушен жилой дом, еще четыре дома повреждены

По населенному пункту были выпущены три снаряда калибра 155 мм
Ирина ДМИТРИЕВА
За прошедшие сутки украинские войска обстреляли территорию Луганской Народной Республики один раз. Фото: СЦКК ЛНР

За прошедшие сутки украинские войска обстреляли территорию Луганской Народной Республики один раз. Фото: СЦКК ЛНР

За прошедшие сутки украинские войска обстреляли территорию Луганской Народной Республики один раз. Под прицельным огнем ВСУ оказалось Сватово, где в результате обстрела пострадал жилой фонд. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что населенный пункт подвергся обстрелу из натовского вооружения - американских гаубиц калибра 155 миллиметров.

- Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел по населенному пункту Сватово с применением артиллерийского орудия 155 мм (три снаряда), - проинформировали наблюдатели.

Сообщается, что в результате обстрела был разрушен один жилой дом и четыре дома повреждены.

Напомним, днем ранее, 27 ноября, в Донецке и Макеевке после обстрелов ВСУ возникли крупные пожары, которые было видно на многие километры вокруг. В городах горели автомобили.

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