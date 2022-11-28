В Донецке и Макеевке после обстрелов ВСУ возникли крупные пожары

В Донецке в районе стадиона «Металлург» возник крупный пожар, который видно на многие километры вокруг. Фото: Скриншот видео ТГ/ЧП Донецк

Сегодня, 28 ноября, украинские боевики нанесли удары из РСЗО «Град» по Червоногвардейскому району Макеевки и из арторудий калибром 155 мм – по Ленинскому району Донецка. В результате обстрелов возникли крупные пожары, которые видно на многие километры вокруг.

- ВФУ обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, повреждены 6 гражданских автомобилей, - сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

При этом жители в соцсетях обращают внимание, что пожар возник в районе многострадальной нефтебазы.

- В результате обстрела Ленинского района произошло прямое попадание в частный дом, зафиксировано возгорание автомобилей, - сообщил глава администрации столицы Алексей Кулемзин.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) ВСУ в 10:00 со стороны Орловки выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки 10 ракет из БМ-21 «Град». А в 10:24 со стороны Селидово по Ленинскому району Донецка - 3 снаряда калибром 155 мм.

По оперативным линиям СЦКК ДНР, в Донецке зафиксировано на ул. Ивана Ткаченко, 165 прямое попадание в частный жилой дом; на ул. Изюмовская, 5 – возгорание автомобилей. В Макеевке на ул. Антропова, 2 зафиксировано возгорание автомобилей.

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