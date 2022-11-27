«По всему микрорайону стоит дым от разрывов снарядов»: Украинские боевики обстреляли центр Донецка, есть раненые

Под огнем оказалась граница Киевского и Ворошиловского районов города.

Центр Донецка вновь подвергся атаке со стороны вооруженных формирований Украины. Под огнем боевиков оказались Ворошиловский и Киевский районы Донецка. ВФУ открыли огонь по центру с применением реактивной системы залпового огня «Град» и ствольной артиллерии. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— Зафиксировано попадание в крышу пятиэтажного жилого дома на границе Киевского и Ворошиловского района. По всему микрорайону стоит дым от разрыва снарядов, — отметил мэр.

В результате обстрела ранение получила мирная жительница 1942 года рождения.

Один из снарядов попал в крышу жилого дома

— Осколочные ранения получила женщина 1942 года рождения. Пострадавшая доставлена в травмпункт одной из больниц Буденновского района, — отметил Алексей Кулемзин.

В СЦКК ДНР отметили, что на протяжении дня противник ведет интенсивные обстрелы жилых кварталов населенных пунктов республики, под огнем артиллерии районы Донецка, Горловки.

В жилых домах повреждено остекление

— На текущий момент противник выпустил более 100 снарядов различного калибра, — подчеркнули в ведомстве.

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