«По всему микрорайону стоит дым от разрывов снарядов»: Украинские боевики обстреляли центр Донецка, есть раненые

Под огнем оказалась граница Киевского и Ворошиловского районов города.
Центр Донецка вновь подвергся атаке со стороны вооруженных формирований Украины. Под огнем боевиков оказались Ворошиловский и Киевский районы Донецка. ВФУ открыли огонь по центру с применением реактивной системы залпового огня «Град» и ствольной артиллерии. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.
— Зафиксировано попадание в крышу пятиэтажного жилого дома на границе Киевского и Ворошиловского района. По всему микрорайону стоит дым от разрыва снарядов, — отметил мэр.
В результате обстрела ранение получила мирная жительница 1942 года рождения.
Один из снарядов попал в крышу жилого дома
— Осколочные ранения получила женщина 1942 года рождения. Пострадавшая доставлена в травмпункт одной из больниц Буденновского района, — отметил Алексей Кулемзин.
В СЦКК ДНР отметили, что на протяжении дня противник ведет интенсивные обстрелы жилых кварталов населенных пунктов республики, под огнем артиллерии районы Донецка, Горловки.
В жилых домах повреждено остекление
— На текущий момент противник выпустил более 100 снарядов различного калибра, — подчеркнули в ведомстве.
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