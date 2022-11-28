В ЛНР из украинского плена вернулись 23 защитника Республики

Слезы радости и объятия с родными. Фото: ТГ/Пасечник

Сегодня, 28 ноября. в Луганск прибыли освобожденные из украинских застенков защитники ЛНР. Об этом сообщил врио Главы ЛНР Леонид Пасечник.

- Слезы радости и объятия с родными... Освобожденные из украинских застенков защитники ЛНР прибыли в Луганск и уже встретились с родными и близкими. Впереди — лечение и реабилитация, - написал Леонид Пасечник в своем телеграм-канале. - Продолжаем работать над освобождением всех наших ребят!

Напомним, что сегодня руководитель Республики анонсировал прибытие из плена бойцов и заявил, что ЛНР требует от Международного комитета Красного Креста (МККК) обратить внимание на условия содержания военнопленных на территории Украины и многочисленные свидетельства нарушения Украиной Женевских конвенций.

- Ребята прошли через многое. Все, как один, отмечают нечеловеческое отношение в украинском плену: моральные унижения, физическое насилие, пытки и избиения. В очередной раз призываем Международный комитет Красного Креста к добросовестному исполнению своего мандата! – подчеркнул Пасечник.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Меня очень успокоило, что все вопросы будут решены»: Мать погибшего ополченца из ЛНР рассказала о встрече с Владимиром Путиным

Корреспондент «Комсомольской правды» побеседовал с Ниной Пшеничкиной (подробнее)