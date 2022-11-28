«Меня очень успокоило, что все вопросы будут решены»: Мать погибшего ополченца из ЛНР рассказала о встрече с Владимиром Путиным

Нина Пшеничкина. Фото: Личный архив Нины Пшеничкиной

Нина Пшеничкина из Луганской Народной Республики – одна из тех, кто присутствовал на встрече Президента России Владимира Путина с матерями военнослужащих. Во время беседы женщина рассказала президенту о том, как ее сын Константин пошел в ополчение, о том, как героически погиб, защищая город. После тяжелой утраты Нина Пшеничкина не опустила руки, она стала активно помогать семьям погибших ополченцев, добивалась льгот. Часть беседы с Владимиром Путиным была посвящена именно этим вопросам.

– Как вы готовились к поездке?

– Это было неожиданно, но готовилась я всю жизнь, потому что встретится с самим президентом – Владимиром Владимировичем Путиным – это была недосягаемая мечта. Когда погиб мой сын, я начала заниматься общественной работой, я пошла сама в Общественную палату и сказала, что буду помогать семьям погибших, детям погибших.

Когда меня пригласили, я сразу согласилась, прежде всего, в память о сыне, в память о тех бойцах, которые отдали жизнь, о добровольцах, которые ушли воевать по зову сердца, за Россию, за русскую память, за дедов, за свою семью.

– Какие у вас впечатления от встречи?

– Об ощущениях нельзя рассказать. Все женщины, которые приехали, очень интересные люди, о каждой можно писать книгу, все с большим багажом знаний, опыта, дел, но все очень волновались. Эта встреча была не ради встречи, а ради дела. Владимир Владимирович пришёл подготовленным. На встрече я коснулась не только помощи раненным, а и финансовой помощи семьям погибших. Меня очень успокоило, что мы не просто поговорили, а что все вопросы будут решены. Он обеспокоен жизнью нашей великой, могучей страны, он все знает и всё помнит, зашел без бумаг.

Я простая женщина, учительница, мать погибшего, и он меня внимательно слушал, записывал, а потом ещё дважды, общаясь с другими говорил: «Вот, как сказала Нина Петровна».

– Какая обстановке в Кремле, что вам запомнилось больше всего?

– Наша встреча прошла поздно, и мы не знали, во сколько она начнётся. Мы ожидали в зале ожидания. Нас, простых людей, нигде так не встречали, как встречали в Кремле. Была создана атмосфера, начиная с момента, как я вышла из дома в Кировске: я вышла – и меня везёт машина, сопроводили меня до Ростовской области, потом до поезда, я приехала в Москву, а меня уже встречают у вагона. Большое спасибо, что президент, его команда, администрация так высоко ценят матерей, которые вырастили сыновей и отправили на фронт, дожидаются их, а некоторые, как я, не дождались. Это стоит дорогого.

– Как случилось, что вместе с другими матерями вы спели песню «Подмосковные вечера»?

– Мы были в зале ожидания, шутили, но все волновались, и чтобы разрядить обстановку, мне говорят: «Дюймовочка, спой песню хорошую» – не знаю, почему меня так прозвали. И я запела песню «А ну-ка девушки!» и все подхватили. Потом мы ходили по залам Кремля, и гид нам сказала, что сюда туристов не водят. Это Георгиевский, Владимирский и Андреевский залы Кремля. На втором этаже в одном из залов оказался рояль, а Надежда Узунова из Хакасии заиграла и говорит: «Дюймовочка, давайте будем петь». И мы спели два куплета «Подмосковных вечеров».

– Ваш сын Контстантин Пшеничкин пошёл воевать в 2014 году, как вы к этому отнеслись?

– Я учительница русского языка и литературы и всегда 1 сентября я начинала первый урок литературы со слов Пушкина. Я считаю, что эти слова не устарели и соответствуют современности: «Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы!» Я была депутатом, организатором первого референдума. А сын разве может стоять в стороне? Он приходит и говорит: «Мама, я вступаю в ополчение». Я ему ответила: «Сынок, ты взрослый, взвешивай всё сам, но если в душе твоей Родина есть, встать на защиту её – это честь!». Вот так он ушёл в ополчение, ему было 35 лет.

Нина Пшеничкина с сыном Константином. Фото: Личный архив Нины Пшеничкиной

– До 2014 года Константин был ли связан с военным делом?

– Нет, у него высшее образование, он инженер-преподаватель энергетических дисциплин и работал в шахте. После окончания института, он служил год в армии в десантных войсках в Одессе, таким был его и позывной – «Одесса».

В 2014 году он сначала воевал в бригаде «Призрак» в Кировске, потом перешёл в 6-й казачий полк им. М. Платова. Задачи у него были разные, стояли на блокпостах, охраняли задержанных в комендантский час. Вообще, он мне никогда не рассказывал о службе. Один раз я только спросила: «Сынок, а как далеко укропы стоят от вас?». Он ответил: «100 метров». Я думала, он пошутил…Ребята на поминках рассказывали, что мой сын вместе с товарищем Димой Разуваевым заставляли противника носом рыть землю, громили – вот так отстреливались на блокпосту!

Я была уверена, что всё будет хорошо, он служил, был пристрелянный. Стояли они у Первомайска, и в одном из боёв, когда нужно было отстоять позиции, он принял огонь на себя. Ребята рассказывают, что его последние слова были: «Пошли, братва, рубить «укропов!». И получил смертельное ранение, погиб – рядом товарищ замешкался, враги подошли близко к позициям, он выскочил … Но атака была отбита.

Спустя полгода я начала писать книгу о нём, просто записываю воспоминания пока всё перед глазами. А позже его посмертно наградили «Медалью за отвагу». Тогда было не до наград, да и шли они не за этим, они просто выполняли свою работу. Он бы сейчас встал, удивился и сказал бы: «Какой я герой, мам, все настоящие мужики ушли и я ушел – просто настоящий мужик». Константин похоронен на Алее Славы в Кировске.

У него осталась дочка Алина и жена Наталья. Сейчас дочери 14 лет, она учится в кировской гимназии и мечтает стать врачом.

Нина Пшеничкина – член Общественной палаты ЛНР первого созыва, общественной организации «Союз женщин Донбасса», учитель русского языка и библиотекарь из города Кировска. Её сын Константин, воевал в ополчении с 2014 года, а потом служил в Народной милиции ЛНР, погиб под Первомайском в 2019 году.

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