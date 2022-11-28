В Мариуполе работают над оптимизацией пассажиропотока. Фото: ТГ/Иващенко

В Мариуполе запущены новые автобусные маршруты. Об этом сообщил глава администрации приморского города Константин Иващенко в своем телеграм-канале.

- В Мариуполе запущены новые автобусные маршруты. Так, автобус №19 курсирует от ЖМР Западный до улицы 130-й Таганрогской дивизии. Это дополнительный маршрут в направлении левобережья, - написал Иващенко.

Он отметил, что теперь Орджоникидзевский район соединяют с другими частями города три маршрута: №4, 18 и 19. Однако последний следует по недавно введенному в эксплуатацию временному мосту через реку Кальмиус и проходит по улице Набережной. Такая схема движения значительно сокращает время в пути.

- Дополнительный маршрут позволил оптимизировать пассажиропоток на одном из самых востребованных направлений, - подчеркнул мэр.

Также автобус №20 движется от пригородной автостанции АС-2 до площади Машиностроителей (ДК «Искра»). Он призван снизить нагрузку на другие маршруты через центр города в направлении Ильичевского района.

Константин Иващенко сообщил о графике движения автобусов на этих и других городских маршрутах.

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