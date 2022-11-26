«Теперь они муж и жена»: В ЛНР военнослужащему, проходящему лечение после ранения, помогли расписаться с возлюбленной

Сейчас боец проходит лечение в одном из учреждений Ровеньков. Фото: Единая Россия ЛНР
Тяжелораненому защитнику ЛНР Владимиру Олейникову, который проходит лечение в одной из больниц Ровеньков, подарили на свадьбу телевизор. С долгожданным событием молодую семью поздравили представители всероссийской политической партии «Единая Россия» и Российского союза ветеранов Афганистана. Об этом сообщили в пресс-службе луганского отделения «ЕР».
- Парню и его супруге гости подарили на свадьбу телевизор. Подарок был передан вместе с Российским союзом ветеранов Афганистана, который представляла учредитель Ивантеевского городского отделения Российского союза ветеранов Афганистана Надежда Жарова, - рассказали партийцы.
Они уточнили, что в середине октября к представителям властей Республики обратилась мама военнослужащего Олейникова, который в результате ранения остался без обеих ног и правой руки. По словам депутата парламента Беллы Демешко, которая вела прием, она не могла остаться в стороне. Парламентарий проведала Владимира, и они обсудили, какие проблемы у него есть. Оказалось, что у раненого бойца возникли сложности с восстановлением документов. Этот вопрос удалось решить. Сейчас парня готовят к реабилитации и дальнейшему протезированию.
Парня готовят к реабилитации и дальнейшему протезированию. Фото: Единая Россия ЛНР
А неделю назад Владимир обратился с просьбой помочь ему расписаться с его невестой Анастасией.
- Теперь они уже муж и жена - Владимир и Анастасия Олейниковы, с чем мы их сегодня и поздравили. Сейчас парень идет на поправку, ждем выписки из ровеньковской хирургии, чтобы отправить его в Москву на дальнейшую реабилитацию и протезирование, - отметила депутат.
Главное, говорит она, что видит у военнослужащего стремление - человек уже наметил планы на будущее. Власти Республики, со своей стороны, всегда готовы помочь.
- Владимир, безусловно, герой. Большое спасибо всем военнослужащим за то, что они делают для Республики. Низкий поклон им и их матерям, которые воспитали из своих сыновей настоящих патриотов, - добавил депутат регионального парламента Роман Лысенко, который также навестил раненого бойца.
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