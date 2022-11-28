В Луганске война не мешает появлению на свет новых горожан. Фото: ЛИЦ

В Донецке и Луганске за неделю девочек родилось больше, чем мальчиков. Всего в двух столицах появились на свет 57 малышей. Из них 26 мальчиков и 31 девочка.

- С 21 по 27 ноября в Донецке появились на свет 26 малышей: 12 мальчиков и 14 девочек, - сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин. - Семейного счастья, любви, добра и мирного неба над головой желаю новым дончанам и их родителям!

В Луганске на прошлой неделе родился 31 ребенок. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации со ссылкой на Луганский центр здоровья.

- 31 новорожденный появился в столице Республики в период с 21 по 27 ноября – 14 мальчиков и 17 девочек. Максимальный вес новорожденного составил 4 кг 100 г, минимальный вес – 2 кг 400 г, – говорится в сообщении.

Отметим, что тенденция превышения рождаемости девочек над мальчиками наблюдается в течение последних недель.

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