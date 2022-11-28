Глава ЛНР предложил отказаться от новогодних корпоративов, отправив средства на поддержку армии

В Республике будут установлены новогодние елки и пройдут утренники для детей. Фото: ЛИЦ

Врио Главы ЛНР Леонид Пасечник предложил отказаться от дорогостоящих новогодних корпоративов, отправив средства на поддержку нашей армии. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Руководитель ЛНР рассказал, что по его поручению прошло совещание, на котором он с руководителями городов и районов Республики обсудили подготовку к приближающимся новогодним праздникам.

- Подчеркнул, что затраты на их проведение должны быть минимальными. Во всех городах и районах Республики будут установлены новогодние елки, пройдут утренники для детей. Особое внимание должно быть уделено семьям военнослужащих - участников специальной военной операции, переселенцам и всем попавшим в трудную жизненную ситуацию. Предлагаю отказаться от дорогостоящих торжеств и корпоративов, отправив средства на поддержку нашей армии. Это будет более уместно. Призываю к этому каждого! - подчеркнул Пасечник.

Он добавил, что Новый год в Луганской Народной Республике состоится!

- Мы это заслужили, - сказал врио Главы ЛНР.

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