В Горловке от разрыва снарядов на приусадебном участке погиб мужчина

В момент обстрела мужчина находился на приусадебном участке, где разорвались три украинских снаряда Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня в результате обстрела поселка Аксеновка в Центрально-Городском районе Горловки погиб мужчина 1974 года рождения. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Иван Приходько.

Мэр рассказал подробности трагедии.

- В момент обстрела мужчина находился на приусадебном участке, где разорвались три украинских снаряда. Светлая память погибшему, - отметил градоначальник.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли поселок Гольмовский в Горловке, в результате чего был поврежден Храм Андрея Первозванного. Сообщается про два прямых попадания в церковь. Там разбита крестильная, повреждены окна. К счастью, обошлось без пострадавших.

Отметим, что это часть города подверглась обстрелу также накануне вечером. В результате артиллерийского удара пострадало здание детского сада №52 по улице Гейне. В помещениях выбиты стекла.

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