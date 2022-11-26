ВСУ обстрелом повредили Храм Андрея Первозванного в Горловке

К счастью, обошлось без пострадавших Фото: ИВАНОВА Диана

Украинские войска обстреляли поселок Гольмовский в Горловке, в результате чего был поврежден Храм Андрея Первозванного. Сообщается про два прямых попадания в церковь. Подробности рассказал в своем телеграм-канале глава администрации города Иван Приходько.

- Вследствие украинской вооруженной агрессии зафиксированы два прямых попадания в Храм Андрея Первозванного, что в поселке Гольмовский (Никитовский район Горловки). Разбита крестильная, повреждены окна. Без пострадавших, - проинформировал мэр.

Отметим, ранее градоначальник сообщил, что Никитовский район города подвергся обстрелу также накануне вечером. В результате артиллерийского удара пострадало здание детского сада №52 по улице Гейне. В помещениях садика выбиты стекла.

А сегодня в результате обстрела поселка прямыми попаданиями снарядов были повреждены квартиры в доме по улице Голованова. Мэр города также заявлял о разрывах вражеских снарядов в поселке Фрунзе (микрорайон «Восточный» в Калининском районе Горловки). Там получил повреждения дом по улице Герасименко.

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