Глава ЛНР наградил посмертно защитников Республики из Кировска

Виктория Сергеева (слева) передала семьям погибших воинов награды. Фото: Администрация Кировска

Врио Главы ЛНР Леонид Пасечник наградил посмертно военнослужащих Народной милиции из Кировска, погибших при защите Республики. Об этом сообщили в администрации города.

- 24 ноября в администрации Кировска состоялась церемония вручения посмертных наград родственникам военнослужащих, которые своим беспримерным подвигом заслужили вечную память и гордость соотечественников, - говорится в сообщении.

- Сегодня в этом зале мы собрались почтить память наших защитников Республики, которые в трудное время для всех жителей встали на защиту не только нашего города, но и всей Луганской Народной Республики. И в какой-то момент в этой неравной схватке, когда весь Запад встал против нашего Русского мира, отдали свои жизни. Наш долг эту память, этот подвиг не просто чтить сейчас, а передавать из поколения в поколение, - обратилась к родственникам погибших глава администрации Кировска Виктория Сергеева.

Она от имени врио Главы ЛНР передала семьям погибших воинов награды - медаль «За отвагу» и орден «Службою и храбростью» II степени. Также были вручены матерям погибших воинов медали «Матери Защитника Отечества». Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.

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