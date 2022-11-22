Северодонецк сегодня: первые холода и надежды на лучшее

Строители работают над восстановление объектов

Город Северодонецк является центральной частью целой агломерации небольших поселков на освобожденной территории Луганской Народной Республики. И одним из наиболее пострадавших населенных пунктов наравне с Лисичанском и Рубежным. Сейчас в городе активно ведутся восстановительные работы — первые холода уже пришли, но вернуть к жизни разрушенные обстрелами украинских боевиков дома не так просто. Однако успехи в этом имеются.

Бывший посол Республики в России Родион Мирошник сообщил, что сейчас в Северодонецке остаётся примерно четвертая часть местных жителей.

— Появились заправки, магазины, почта, представительства социальных служб и фондов. Большинство работает по специальному сокращенному графику, — говорит он.

Руководитель фонда «Пища Жизни» Валерий Долгополов. Фото: Виктория Толкачева

Конечно же, горожан необходимо обеспечить теплом, питанием и медициной. Последний пункт — один из важнейших, поэтому в городе активно ведётся восстановление больницы, которая серьёзно пострадала в период активных боевых действий.

По словам сотрудницы медучреждения Ирины, значительная часть работ в больнице уже выполнена: заново отстроен переход из административного здания в отделение терапии, реанимации и кардиологии. Там уже появились новые окна и радиаторы для отопления, подведены пластиковые трубы.

— Восстановлен переход от административного корпуса к глазному и ЛОР-отделению. В этой части больницы уже запущено отопление. Также в корпусе, в котором находятся кардиология и терапия, восстановлена крыша, потому что там был поврежден угол здания сверху. Кроме неё, в крыльцо и вход другого здания было прямое попадание снаряда. Сейчас завалы разобрали, восстановили крышу на этой пристройке, теперь приводят в порядок фасад, потому что его практически не осталось — не было ни дверей, ни окон, — делится подробностями Ирина.

Сотрудница больницы отмечает, что впереди ещё много забот: в больнице разрушены баклаборатория, пищеблок, детское соматическое отделение. Восстановление этих частей учреждения — в стоит планах.

В целом, в Северодонецке остается ряд трудностей, которые мешают приходу обычной мирной жизни: где-то проблемы с транспортом, в некоторых домах отсутствуют электричество и газоснабжение, но более-менее стабильно подаётся вода. Работы над закрытием «теплового контура» в городе также продолжаются.

Разрушения в городе масштабные. Фото: Виктория Толкачева

В связи с непростой ситуацией в Северодонецк продолжает поступать гуманитарная помощь: ее привозят благотворительные фонды, передают представители других российских регионов. Делается все, чтобы люди не чувствовали себя брошенными. Так, например, волонтёры благотворительной организации «Пища Жизни» дважды в неделю привозят горожанам горячее питание.

— Наша помощь востребована, и люди благодарны за внимание, которое им уделяется, за заботу, особенно в это тяжёлое время. Есть такая категория людей — пожилые люди, инвалиды, которая при отсутствии газа или света не сможет приготовить еду, а мы для них готовим горячую еду, и стараемся так подарить свою любовь и поддержать их, — говорит руководитель фонда «Пища Жизни» Валерий Долгополов.

Власти Республики также делают необходимые шаги к восстановлению города. Свою работу начало выездное отделение Госбанка, открылся Центр соцподдержки семей, детей и молодежи, создана комиссия по формированию маневренного фонда жилья. Однако быстрому возвращению Северодонецка к мирной жизни мешают обстрелы со стороны украинских боевиков, в частности с применением американских реактивных систем залпового огня Himars. По словам властей, полномасштабный восстановительный процесс начнется сразу после того, как линия фронта будет смещена подальше от населённого пункта.

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