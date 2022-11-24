Военные эксперы назвали виновных в обстреле центра Донецка минувшей ночью

На проспекте Павших Коммунаров получило повреждения административное здание. Фото: СЦКК ДНР

Удар по центральной части Донецка поздно вечером велся с применением дальнобойной артиллерии западного производства калибром 155 мм. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

- Противник вел огонь с направления своих позиций, расположенных в районе Курахово. Зона ответственности 68-й отдельной егерской бригады. Обстрел со стороны ВФУ осуществлен из вооружения, поставленного странами НАТО, которые продолжают вместе с Украиной терроризировать мирных граждан и уничтожать социальную инфраструктуру Республики, — сказано в сообщении.

В результате обстрела пострадало здание Республиканского центра занятости — повреждено остекление и фасад. Кроме того, на проспекте Павших Коммунаров поврежден продуктовый магазин и административное здание, по улицам Флеровского и Федора Зайцева — семь частных жилых домов и газопровод, на автостоянке по улице Лагутенко под огонь попали 17 автомобилей. В общей сложности повреждения обнаружены по 11 адресам.

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