Республики Донбасса включат в федеральную программу капитального ремонта школ на 2023 год

Андрей Турчак активно помогает восстановлению школ ДНР и ЛНР. Фото: АГ ДНР

Отделения партии «Единая Россия» в новых регионах должны подать заявки на ремонты школ для включения их в программу капремонтов на 2023 год. Об этом сегодня сообщил секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак после совещания с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым по промежуточным итогам первого года реализации программы.

- Очень важно, чтобы наши региональные отделения, которые в новых субъектах РФ созданы, активно включились в сбор заявок на следующий год, в расчет потребностей по школам, требующим ремонта. Уверен, что федеральное министерство и в целом Правительство эти заявки оперативно рассмотрит, поддержит и примет к исполнению, — отметил Турчак.

По его словам, соответствующая задача региональным отделениям партии в ДНР и ЛНР уже поставлена. Турчак подчеркивает, что многие учебные заведения новых регионов находились в предаварийном состоянии еще до начала активных боевых действий, часть — пострадали в результате украинских атак.

ДНР и ЛНР еще весной фактически присоединились к программе капитальных ремонтов школ, а в сентябре свои двери открыли учебные заведения, отремонтированные в рамках этой программы. Она реализуется по поручению Президента РФ Владимира Путина.

По программе «Модернизация школьных систем образования» по всей России на сегодняшний день отремонтировано 1100 зданий учебных учреждений. В плане на 2023 год — более 1500 школ. Средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете.

Программа включает не только капремонт и обновление школьной инфраструктуры, но и подготовку и повышение квалификации учителей. Ее итогом должно стать создание комфортной, безопасной и современной образовательной среды, которая вдохновляет, мотивирует детей учиться, творить и развивать таланты.

Региональные отделения «Единой России» в ЛНР создано 21 октября, его секретарем избран председатель Народного Совета Республики Денис Мирошниченко. В тот же день прошло организационное собрание в ДНР. Секретарем регионального отделения стал врио Главы ДНР Денис Пушилин.

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