Отметили юбилейной выплавкой чугуна: Енакиевскому металлургическому заводу исполнилось 125 лет

Глава Республики посетил юбилейную выплавку в ЕМЗ. Фото: пресс-служба ЕМЗ

Первая домна Енакиевского металлургического начала работать в ноябре 1897 года — ровно 125 лет назад. За это время ЕМЗ стал одним из крупнейших промышленных предприятий Донбасса и юга России. Сегодня юбилейную выплавку чугуна на заводе посетил врио Главы Республики Денис Пушилин, а также министр промышленности и торговли ДНР Владимир Рущак и мэр Енакиево. Об этом Денис Пушилин рассказал в своем телеграм-канале.

— Очень правильно свое 125-летие отмечает Енакиевский металлургический завод – юбилейной плавкой чугуна, трудовыми свершениями. Это по-нашему. К тому же выпуск чугуна производился с участием ветеранов доменного цеха. В такой преемственности поколений людей труда сила Донбасса, — отметил лидер Республики.

ЕМЗ — одно из крупнейших металлургических предприятий региона. Фото: ДНР Онлайн

В пресс-службе завода рассказали, что первая домна завода начала работать в 1897 году, и с тех пор выплавлено почти 160 млн тонн чугуна — важнейшего продукта металлургии.

— Если весь этот чугун превратить в железнодорожные рельсы, то этим путем можно обкрутить земной шар более чем 2,5 раза, а если это все превратить в профиль, самый простой строительный, то можно линию проложить от Луны и до Земли 40 раз, — отметил управляющий ЕМЗ Александр Коваленко.

Мероприятие, в том числе, посетили ветераны предприятия. Фото: пресс-служба ЕМЗ

Завод имеет полный цикл металлургического производства. Сегодня ЕМЗ находится под управлением Южного горно-металлургического комплекса (ЮГМК).

Коме того, Денис Пушилин проинспектировал работу котельных в Енакиево. В городе запущены и подают тепло все котельные, а также вырыто 16 скважин для покрытия дефицита воды. Врио Главы отметил, что Енакиево стало лидером по бурению скважин рядом с котельными.

Лидер Республики также посетил строительство моста через реку Крынку на трассе Енакиево — Харцызск.

Денис Пушилин пообещал решить вопрос с поставками щебня для строительства моста. Фото: скриншот из видео t.me/pushilindenis

— Строят быстро, вопросов у рабочих нет, единственное, просили посодействовать в непрерывной поставке щебня. Поможем, — добавил Денис Пушилин.

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