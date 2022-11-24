В ДНР более тысячи детей с ограниченными возможностями здоровья получат адресную помощь лекарствами

Мария Львова-Белова проводит большую работу по оказанию помощи детям Донбасса. Фото: ТГ/Пушилин

Адресная помощь лекарствами будет оказана более чем 1 тысячи детей с ограниченными возможностями здоровья из ДНР в рамках акции «Детям — в руки». Об этом сегодня сообщила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

- Больше тысячи детей-инвалидов по всей Донецкой Народной Республике в ближайшее время получат необходимые им лекарства. Запросы на адресную помощь собрал местный штаб нашей акции «Детям — в руки», — написала Львова-Белова в своем телеграм-канале.

Она добавила, что закупить лекарства помог депутат Госдумы Евгений Нифантьев.

Гуманитарная акция «Детям — в руки» под эгидой детского омбудсмена России проводится с апреля 2022 года в партнерстве с Русской гуманитарной миссией. Ее цель — оказание помощи детям и их родителям с территорий новых субъектов РФ и Украины.

Ранее сообщалось, что Львова-Белова и добровольцы из объединения «ЛизаАлерт» окажут помощь в поиске детей, пропавших в зоне проведения СВО.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Республики Донбасса включат в федеральную программу капитального ремонта школ на 2023 год

Программа предусматривает обновление инфраструктуры, подготовку учителей, создание комфортной, безопасной и современной образовательной среды (подробнее)