Глава ДНР сообщил о новом обмене пленными РФ и Украины по формуле «50 на 50»

Денис Пушилин сообщил о новом обмене пленными. Фото АГ ДНР

Полсотни российских бойцов вернутся домой в результате обмена пленными, который проходит сегодня по формуле «50 на 50». Об этом заявил врио Главы ДНР Денис Пушилин.

- Сегодня возвращаем из украинских застенков 50 наших российских бойцов. Столько же отдаем Украине, в основном — военнослужащих ВСУ, — заявил Пушилин.

В прошлый раз обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся 23 ноября. Стороны обменялись по формуле «35 на 35». В числе освобожденных были четверо военнослужащих из Донецкой Народной Республики.

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова заявила, что с начала специальной военной операции в списки разыскиваемых на Украине лиц были включены около 250 военнослужащих ДНР.

Напомним, что в минувшие сутки защитники Донбасса в боях уничтожили почти 130 украинских боевиков, а также 10 танков и артиллерийских орудий.

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