Более 270 студентов ЛНР уже вернулись с фронта

Демобилизованные студенты ЛНР получат статус участника боевых действий и представлены к государственным наградам. Фото: НМ ЛНР

Более 270 студентов ЛНР согласно поручению Президента России Владимира Путина вернулись с фронта. Об этом заявил врио Главы Республики Леонид Пасечник на встрече с представителями организационного комитета Федерального народного совета, прошедшей в Луганске.

- Спасибо огромное Президенту России Владимиру Владимировичу Путину, он принял решение ребят демобилизовать. На сегодняшний день мы демобилизовали 274 студента, - сказал руководитель ЛНР.

Ранее Пасечник заявил, что увольнение студентов с военной службы не скажется на боеспособности подразделений Народной милиции ЛНР.

Президент России Владимир Путин поручил провести демобилизацию призванных на военную службу студентов Луганской и Донецкой Народных Республик, а также возвратить их к месту обучения.

Военный комиссар ЛНР Андрей Губанов проинформировал, что демобилизованные студенты ЛНР получат статус участника боевых действий и будут представлены к государственным наградам. Студенты будут демобилизованы до конца ноября.

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