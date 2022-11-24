Восстановлено электроснабжение Верхнекальмиусской фильтровальной станции, от которой зависит водоснабжение Донецка, Макеевки и Ясиноватой

Верхнекальмиусская фильтровальная станция — ключевой источник централизованного водоснабжения для Донецка, Макеевки, Ясиноватой. Фото: КП «Вода Донбасса»

Электроснабжение Верхнекальмиусской фильтровальной станции, сегодня нарушенное обстрелами ВСУ, восстановлено. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

- В 12:30 на Верхнекальмиусскую фильтровальную станцию подана электроэнергия, — отметил градоначальник.

Утром Кулемзин сообщал, что станция вновь была обесточена из-за боевых действий.

Напомним, Верхнекальмиусская фильтровальная станция сейчас — ключевой источник централизованного водоснабжения для Донецка, Макеевки, Ясиноватой. Утром 22 ноября эта станция и город Ясиноватая лишились электроснабжения из-за обстрела — в поселке Энергетик загорелась электроподстанция мощностью 110 кВт. Без света остались почти 16 тыс. бытовых абонентов, центральная больница, дюжина котельных и объекты водоснабжения. Подача воды была прекращена в Донецке, Ясиноватой и части Макеевки.

23 ноября вечером напряжение было подано на фильтровальную станцию, а также была запитана большая часть жилого сектора Ясиноватой. Возобновить подачу воды в города планировалось в течение суток.

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