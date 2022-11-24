Возобновление подачи воды в Донецк, Ясиноватую и часть Макеевки снова под угрозой

Украинские боевики бьют по электроподстанциям ДНР. Фото: МЧС ДНР

Верхнекальмиусская фильтровальная станция сегодня утром была обесточена вследствие очередных обстрелов ВСУ. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

- По информации ГУП ДНР «Вода Донбасса», сегодня в 10:00 в результате боевых действий вновь обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция, — отметил градоначальник.

Таким образом, может быть сорвано возобновлении подачи воды в Донецк. Напомним, утром 22 ноября эта станция и город Ясиноватая лишились электроснабжения из-за обстрела — в поселке Энергетик загорелась электроподстанция мощностью 110 кВт. Без света остались почти 16 тыс. бытовых абонентов, центральная больница, дюжина котельных и объекты водоснабжения. Подача воды была прекращена в Донецке, Ясиноватой и части Макеевки.

Накануне вечером напряжение было подано на фильтровальную станцию, а также была запитана большая часть жилого сектора Ясиноватой. Возобновить подачу воды в города планировалось в течение суток.

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