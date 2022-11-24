В Стаханове в результате удара ракетами HIMARS повреждены жилые дома, музей, фабрика и телевышка

Такие последствия остались в Стаханове от предыдущих обстрелов ракетами HIMARS. Фото: Архив СЦКК ЛНР

Сегодня, 24 ноября, ракетный обстрел со стороны киевских силовиков нанес серьезный ущерб жилым домам, Дому культуры, фабрике и телевышке в Стаханове. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.

Вооруженные формирования Украины выпустили по Стаханову две ракеты из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

- 24 ноября в 07:20 зафиксирован факт обстрела из РСЗО HIMARS (две ракеты) по городу Стаханов. Вследствие этого подвергся разрушениям двухэтажный жилой дом, повреждено остекление музея в Доме культуры, здание швейной фабрики и несколько жилых домов, расположенных на улице Кирова, - говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших в результате обстрела нет.

- Также повреждена городская телевышка, вследствие чего в городе отсутствует интернет, - уточнили в МЧС.

В минувшие сутки, 23 ноября, ВСУ один раз обстреляли территорию ЛНР. По населенному пункту Новоникольское Кременского район было выпущено четыре снаряда из артиллерийского орудия НАТО 155 мм. В результате был разрушен жилой дом.

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