В ДНР возникли перебои со связью «Феникс»

У жителей возникли проблемы со звонками в сети «Феникс» Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Сегодня, 24 ноября, утром у жителей Донецкой Народной Республики возникли проблемы со звонками в сети Республиканского оператора связи «Феникс».

- «Феникс» лег, не могу никому дозвониться. В телефоне сообщение об отмутствиии мобильной связи, - написала в соцсети дончанка Марина Калашникова.

Также жалуются на отсутствие связи жители Макеевки, Ясиноватой.

Впрочем, операторы ряда популярных донецких телеграмм-каналов успокаивают жителей, что скоро связь появится: «Связь возвращается, потерпите немного».

Напомним, что Республиканский оператор связи «Феникс» является единственным оператором мобильной связи на территории Донецкой Народной Республики.

Сегодня ночью украинские боевики нанесли удары не только по окраинам Донецка, но и по центру. Удары пришлись по району улицы Федора Зайцева, где расположены торговые и административные здания, в том числе Республиканский центр занятости и Миграционная служба. Есть повреждения гражданских объектов.

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