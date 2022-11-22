Обстрелом ВСУ обесточена Верхнекальмиусская насосная станция, обеспечивающая водой Донецк

Жители столицы снова остались без воды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Украинские войска вновь обстреляли ключевой объект водоснабжения в Донецкой Народной Республике. В результате попадания была обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

- Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженных формирований Украины городов Республики: поселок Энергетик, 4, подстанция «Ясиноватая 110 кВт» - зафиксировано возгорание, обесточена Верхнекальмиусская насосная станция, город Ясиноватая, - проинформировали там.

Напомним, украинские силовики не оставляют попыток устроить полную водную блокаду на территории ДНР, то и дело подвергая целенаправленному обстрелу Верхнекальмиусскую фильтровальную станцию и другие объекты критической инфраструктуры. В условиях острой нехватки воды в Донецкой Народной Республике заявили о планах построить водовод из реки Дон. Несмотря на сложность и дороговизну проекта, реализовать его планируют в первом полугодии 2023 года.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Энергетики восстановили электроснабжение для жителей большинства районов Донецка

В результате обстрелов ВСУ без света оказались более 105 тысяч абонентов в шести районах столицы ДНР (подробнее)