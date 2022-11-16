В ДНР построят водовод из реки Дон

На встрече Денис Пушилин и Марат Хуснуллин обсудили вопросы строительства дорог, водовода и бюджет на 2023 год. Фото: t.me/pushilindenis

В Донецкой Народной Республике планируют построить водовод из реки Дон. Несмотря на сложность и дороговизну проекта, реализовать его планируют в первом полугодии 2023 года. Об этом рассказал врио Главы ДНР Денис Пушилин после встречи с заместителем Председателя Правительства России Маратом Хуснуллиным.

— Особое внимание уделили проблеме обеспечения водой. Принято решение о строительстве водовода из реки Дон. Несмотря на то, что проект сложный и дорогостоящий, его реализация намечена на первое полугодие 2023 года, — подчеркнул Пушилин.

На встрече поднимались вопросы и дорожного строительства в ДНР. Врио Главы отметил, что в следующем году в Республике будут отремонтированы дороги регионального и федерального значения.

— Подвели предварительные результаты 2022 года, обговорили планы на следующий год: будут отремонтированы дороги регионального и федерального значения, — подчеркнул лидер Республики.

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