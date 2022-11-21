Бюст реабилитированного молодогвардейца Виктора Третьякевича пополнил экспозицию музея в Краснодоне

Николай Овсиенко и Марина Филиппова передали бюст Третьякевича музею. Фото: ТГ/Пасечник

Бюст комиссара подпольной организации «Молодая гвардия» Виктора Третьякевича, реабилитированного после обвинения в предательстве, пополнил экспозицию краснодонского музея «Молодая гвардия». Скульптура Третьякевича заняла место рядом с бюстами других молодогвардейцев.

- Мы старались, чтобы он был максимально похож на своих друзей, соратников, поэтому и камень искали местный с тем, чтобы этот постамент сделать. И сама эта бронзовая фигура тоже сделана в том стиле, в котором это было сделано по всем остальным молодогвардейцам, - сказал зампредседателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко.

Директор музея Наталья Николаенко рассказала, что коллектив учреждения и горожане на протяжении 80 лет ходатайствовали о присвоении комиссару звания героя.

Напомним, в сентябре Президент РФ Владимир Путин присвоил Третьякевичу звание «Герой России». Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко назвал это событие восстановлением исторической справедливости.

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