В ЛНР открыли обновленный памятник князю Игорю

Мемориал был более чем на 70 процентов разрушен в результате обстрелов со стороны ВСУ. Фото: Марина Сулименко/ЛИЦ

Сегодня, 21 ноября, прошла торжественная церемония открытия восстановленного после военных действий памятника князю Игорю вблизи Станицы Луганской. Реконструкцией памятника и преобразованием его в мемориальный комплекс занималось Российское военно-историческое общество (РВИО) по поручению Президента России Владимира Путина.

В церемонии открытия приняли участие первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко, помощник Президента Российской Федерации, председатель РВИО Владимир Мединский и врио Главы ЛНР Леонид Пасечник.

В открытии приняли участие (слева направо) Владимир Мединский, Леонид Пасечник и Сергей Кириенко. Фото: Марина Сулименко/ЛИЦ

- Очень важно, что восстанавливаются памятники, восстанавливается мирная жизнь в ЛНР, восстанавливается то, что было преднамеренно уничтожено в годы восьмилетней войны, когда народ Луганщины пытались заставить забыть про то, что эта земля - историческая часть России, - сказал Кириенко.

Мединский отметил, что специалисты военно-исторического общества с огромным почтением, уважением к этой земле поучаствовали в восстановлении этого мемориала, максимально бережно подошли к процессу реконструкции и сохранили все, что можно было сохранить.

Возле памятника была установлена стела с информацией обо всех значимых исторических событиях, прошедших в луганских степях. Фото: Марина Сулименко/ЛИЦ

Восстановление и расширение памятника проводилось с учетом всех исторических событий, в том числе новейшей истории Луганщины. Возле памятника была установлена стела с информацией обо всех значимых исторических событиях, прошедших в луганских степях.

Заместитель председателя РВИО Николай Овсиенко рассказал, что сам памятник и территория вокруг него были зоной боевых действий.

- 300 пробоин от пуль, мин и снарядов было в этом памятнике. У нас была самая большая задача - заварить так, чтобы не видно этого было. Вот, если обратить внимание, первый всадник на памятнике - от руки и до ноги это все было разворочено, ничего не было, - сказал он.

Пасечник подчеркнул, что памятник удалось сохранить благодаря волевому решению руководства России.

- Я хотел бы выразить слова огромной благодарности нашему Президенту Владимиру Владимировичу Путину, руководству и всем членам Российского военно-исторического общества за бережное отношение к нашей истории, за сохранение нашей истории и за проделанную работу, за то, что знаковое место Луганщины на сегодняшний день восстановлено и ему дана вторая жизнь, - сказал руководитель Республики.

Памятник установлен на 10-метровом насыпном кургане в долине реки Северский Донец. Фото: Марина Сулименко/ЛИЦ

Памятник князю Игорю Святославичу был установлен в 2003 году на 10-метровом насыпном кургане в долине реки Северский Донец. По преданию именно отсюда князь Игорь начал свой известный поход на половцев, о котором в подробностях написано в летописи «Слово о полку Игореве». По другой версии - княжеское войско проходило через эти края, переправляясь на другой берег Северского Донца.

В период с 2014 по 2022 год мемориал был более чем на 70% разрушен в результате обстрелов со стороны ВСУ. Прежде чем приступить к восстановлению памятника, специалисты дважды проводили разминирование территории.

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