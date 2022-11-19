Денис Пушилин: Подвиг Корсы навсегда войдет в историю освобождения ДНР

Денис Пушилин возложил цветы к памятнику. Фото: АГ ДНР

Сегодня, 19 ноября, в донецком Парке культуры и отдыха имени Ленинского Комсомола открыли бюст Героя Российской Федерации и Донецкой Народной Республики, командира реактивного артиллерийского дивизиона гвардии полковника Ольги Качуры (позывной Корса).

В мероприятии приняли участие врио Главы ДНР Денис Пушилин, директор Фонда имени Владимира Некрасова Ольга Позднякова, родственники и друзья Героя РФ и ДНР.

В связи с участившимися обстрелами со стороны вооруженных формирований Украины в целях безопасности открытие бюста прошло без массового скопления людей.

- Война дело мужское, и тем героичнее выглядит жизненный путь Ольги Качуры, которая в 2014 году возглавила артиллерийское подразделение, на протяжении всех этих восьми с половиной лет удачно выполняла все боевые задачи. Противник, безусловно, не мог с этим смириться и устроил откровенную охоту, пытался сломить дух как самого командира, Корсы, так и ребят из ее подразделения. Подвиг Ольги Качуры навсегда войдет в историю освобождения Донецкой Народной Республики, – заявил Денис Пушилин.

Он подчеркнул значимость вклада Ольги Качуры во вхождении Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации.

Бюст изготовлен заслуженным художником Российской Федерации Иваном Коржевым. Фото: АГ ДНР

- Абсолютно заслуженно Президент Российской Федерации присвоил ей звание Героя Российской Федерации. Теперь я уверен, что Герой Российской Федерации и Донецкой Народной Республики Ольга Качура войдет и в учебники истории. Мы уже начали череду элементов увековечения ее памяти – это барельеф на Саур-Могиле, это и сегодняшний бюст на Аллее Героев, но это далеко не исчерпывающий перечень, – сказал Денис Пушилин.

Бюст Ольги Качуры был установлен из личных средств Владимира Ильича Некрасова в рамках одного из направлений Фонда имени Некрасова по сохранению исторический памяти и увековечению подвигов героев. Памятник, как им многие другие бюсты на Аллее Героев в Донецке, изготовлен заслуженным художником Российской Федерации Иваном Коржевым.

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